Pape Thiaw contre la Belgique : « Nous sommes prêts à tout donner pour continuer le tournoi »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À quelques heures du seizième de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, prévu ce mercredi à Seattle (20h00 GMT), le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, affiche sa confiance tout en soulignant le respect qu’il porte à son adversaire.

En conférence de presse, le technicien sénégalais a assuré que ses joueurs étaient pleinement préparés pour ce rendez-vous décisif et déterminés à poursuivre leur aventure dans la compétition.

« Nous abordons ce match avec beaucoup de détermination et de confiance, mais aussi avec beaucoup de respect pour la Belgique. C’est une équipe qui est en train de faire de très belles choses, une grande nation du football européen et mondial. Mais nous sommes prêts à tout donner pour pouvoir continuer le tournoi », a-t-il déclaré.

Pape Thiaw a également insisté sur la profondeur de son effectif, rappelant que tous les joueurs sont en mesure d’apporter leur contribution.

« On essaie de mettre la meilleure équipe depuis le début du tournoi. Si ça ne marche pas, il faut changer. Les remplaçants servent justement à ça. Je l’ai toujours dit et je le répète : je suis venu à cette Coupe du monde avec 26 titulaires. Tous les joueurs sont prêts. C’est le plus important », a-t-il ajouté.

Interrogé sur d’éventuels changements dans son onze de départ, le sélectionneur a indiqué qu’il alignera l’équipe qu’il juge la plus compétitive.

« On va essayer de mettre le meilleur onze possible pour démarrer ce match. Mais on sait que ce sera important du début jusqu’à la fin. Ceux qui vont rentrer en cours de match pourront certainement apporter leur pierre à l’édifice. C’était difficile de perdre les deux premiers matchs. Ce sont des défaites amères. Il fallait changer des choses contre l’Irak. C’est ce qu’on a fait pour pouvoir se qualifier », a expliqué le technicien.

Évoquant les éliminations surprises de certaines grandes nations, notamment la défaite des Pays-Bas face au Maroc et celle de l’Allemagne contre le Paraguay, Pape Thiaw a rappelé que la phase à élimination directe marque le début d’une nouvelle compétition.

« C’est un autre tournoi qui commence, il faut continuer à gagner. On est déterminés à aller chercher cette victoire pour poursuivre notre parcours. On peut terminer premier de son groupe et se faire éliminer. On l’a vu avec le Maroc face aux Pays-Bas. Il faut être prêt et déterminé pour rester dans cette compétition », a conclu le sélectionneur des “Lions”.