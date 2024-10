Partenariat AFRITECH/ SLUSH: L’ambassadrice de la Finlande au Sénégal annonce l’effectivité dans les prochains jours

Partager Facebook

À l’occasion de la 7e édition du salon des Startups qui s’est tenue ce jeudi, l’ambassadrice de la Finlande au Sénégal, en l’occurrence Anu Saxen, a informé de l’effectivité de la collaboration entre la Startup finlandaise Slush et Afritech dans les jours à venir. La diplomate indique que ce sera un partenariat gagnant-gagnant. Elle salue, par ailleurs, l’initiative du président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) de donner de la visibilité aux jeunes entrepreneurs.

La 7e édition du salon des Startups Afritech a été l’occasion pour l’ambassadrice de la Finlande au Sénégal de revenir sur le partenariat entre Afritech et Slush annoncé depuis presqu’une année. En effet, la diplomate finlandaise a annoncé que ledit partenariat sera bientôt effectif et que ce sera du gagnant-gagnant. D’ailleurs, le président du Mouvement des entreprises du Sénégal a déjà rencontré, en novembre dernier, les dirigeants de Slush, une plateforme dédiée aux Startups finlandaises. Ainsi, l’ambassadrice de la Finlande au Sénégal dit s’identifier à Afritech et s’attend à une collaboration franche entre les deux Startups.

Revenant sur le parcours de Slush qui va célébrer sa 16e édition cette année, Anu Saxen révèle que l’événement a déjà accueilli 159000 participants dont 34000 startups, 18000 investisseurs et 106000 autres acteurs. Cette année, selon la diplomate, 13000 participants sont attendus à Helsinki dont 5500 startups, 3300 investisseurs et 4200 autres profils.

Sur un autre registre, l’ambassadrice de la Finlande a magnifié l’organisation de la 7e édition du salon des Startups Afritech. D’après elle, Afritech est un bel exemple qui montre la passion des jeunes sénégalais pour la construction d’un avenir commun. Elle plaide, en outre, l’implication des acteurs du secteur public, privé et associatif dans le développement économique et social. Elle se dit convaincue que l’innovation et le partage d’expériences sont essentiels au développement. Aussi, poursuit-elle, Afritech sera un succès et aidera les startups sénégalaises à trouver leur voie et les financements nécessaires pour devenir des entreprises compétitives et attractives.

Dans la même veine, elle salue l’initiative du salon des Startups Afritech qui, d’après elle, offre une opportunité aux jeunes sénégalais en leur permettant de présenter leur innovation et de partager leurs idées.

El HADJI MODY DIOP