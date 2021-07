Parti APR: Macky Sall identifie les “faux Apéristes”

Lors des émeutes du 5 mars 2021, certains responsables de l’APR avaient été accusés de s’être réfugiés à l’hôtel King Fahd Palace avec toute leur famille, croyant à la chute du régime Macky Sall.

Et d’autres avaient été soupçonnés d’avoir fait allégeance au leader du Pastef qu’ils voyaient déjà au Palais. Et ces responsables de l’APR accusés de haute trahison envers leur chef, sont les mêmes qui ont mobilisé lors de la tournée économique du président Macky Sall.

Des ministres, des députés et des responsables de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar dont on connait aujourd’hui les identités, ont trahi le président Macky Sall…Ils prédisaient sa chute imminente. Certains ont envoyé des émissaires chez le leader du parti les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). D’autres l’ont fait par Sms en direction d’un responsable bien connu du Pastef qui l’a transmis à Sonko. Un grand responsable de l’APR du Nord s’est réfugié carrément avec toute sa famille . Un autre par ailleurs, ministre très connu fait parti du lot.

Et c’est ce même ministre, originaire d’une région proche de celle du leader du Pastef, qui a chanté les louanges de Macky Sall lors de ses tournées.

Macky Sall a chassé ses fidèles pour se faire entourer de chacals et hyènes politiques qui sont prêts à sucer son sang. Mais aujourd’hui, cette liste sur les identités de ces traîtres de l’APR qui circule, a mis en colère des conseillers du Palais de la République. Des responsables font tout pour le cacher à Macky Sall. « En tournée économique, le président Macky n’avait pas encore vu la liste » selon un ministre-conseiller du président de la République. Et selon cette même source, le président a été mis au parfum des identités de ces personnes…Ça risque de chauffer dans ces jours-ci