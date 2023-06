Eligibilité de Sonko, candidature de Macky : Malick Ndiaye livre ses vérités 

Le secrétaire national à la communication du Pastef s’est prononcé sur l’actualité ce dimanche sur iradio. EL Malick Ndiaye rassure les partisans du leader du Pastef sur la candidature d’Ousmane Sonko qui est actuellement sous le coup d’une condamnation de deux ans ferme dans l’affaire Sweet Beauty et révèle dans la foulée que le président Macky Sall ne se prononcera pas de sitôt sur sa candidature comme il l’a annoncé.

EL Malick Ndiaye ne doute pas de la participation d’Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de février 2024 malgré la condamnation qui pèse sur lui et qui l’exclue actuellement de la course à la présidentielle. Le lieutenant du maire de Ziguinchor reste catégorique sur la participation de son leader à l’élection présidentielle de février 2024 « Ousmane Sonko participera à la prochaine élection présidentielle s’il plaît à Dieu. Il n’y a aucune alternative possible. Ce n’est pas avec ses deux procès fantoches qu’il va perdre ses droits civiques », a-t-il déclaré tout en mettant en garde le régime en place sur une éventuelle invalidation de la candidature du leader du Pastef en 2024.

Poursuivant son argumentaire, le lieutenant d’Ousmane Sonko explique que leur parti est actuellement sur le terrain pour mener la bataille politique qui permettra à leur leader de pouvoir prendre part à ladite élection. Dans ce même ordre d’idées, El Malick Ndiaye révèle que le Pastef est actuellement en train de préparer la campagne électorale de février 2024 et une investiture du leader du Pastef comme candidat malgré les condamnations qui l’excluent actuellement de la course à la présidentielle de 2024.

Sur un autre registre, le secrétaire national à la communication du Pastef a évoqué la question de la troisième candidature du président Macky Sall qui occupe actuellement le centre des débats. En effet, selon El Malick Ndiaye, le chef de l’Apr ne se prononcera pas sur la question après la Tabaski comme il l’a promis « Le fait maintenant de se faire parrainer par des élus donne la latitude à Macky Sall de garder le clair-obscur jusqu’au 12 décembre 2023. Si c’était le parrainage par des citoyens, il devait normalement collecter des parrains à partir du mois de juillet ou août. Dans ce cas, le peuple sera édifié sur sa participation ou non à l’élection présidentielle. Il va encore maintenir le suspense », a-t-il fait savoir. C’est dans cette logique d’ailleurs que le lieutenant du leader du Pastef considère que la possibilité de se faire parrainer par des élus constitue une « ruse » de Macky Sall qui l’a intégré dans les termes de référence du dialogue politique pour se donner les moyens de retarder sa déclaration de candidature.

Pour El Malick Ndiaye, Macky Sall a bien l’intention de briguer un troisième mandat si on s’en tient à sa déclaration à Paris devant ses militants.

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)