Pêche Durable entre le Sénégal et de l’Union Européenne: Fatou Diouf confirme le non-renouvellement des accords  

Lors d’une conférence de presse tenue ce 28 novembre à Diamniadio, la ministre des Pêches a officiellement annoncé la fin du protocole d’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) entre la République du Sénégal et l’Union européenne (UE), ainsi que son non-renouvellement.

« Le Sénégal a pris toutes les dispositions nécessaires pour saisir ses partenaires de l’UE aux fins d’informer les armateurs, propriétaires de navires titulaires d’une autorisation de pêche dans les eaux sous juridiction sénégalaise, d’arrêter au soir du 17 novembre à minuit, toutes les activités de pêche et de quitter la zone économique exclusive du Sénégal. » Cette assertion du Ministre des Pêches intervient lors de la conférence de presse.

Ce protocole, signé le 18 novembre 2019 à Bruxelles, en Belgique, a une durée de cinq ans et a expiré le 17 novembre 2024 à minuit. Selon la tutelle, notre pays par lettre daté du 11 novembre 21024 prend toutes les dispositions pour saisir les partenaires de l’UE d’arrêter toute activité dans la zone exclusive. « Nous n’avons pas besoin de l’annoncer car si l’accord arrive à terme, pas besoin de le faire car c’est déjà prédéfini et nous avons saisi l’UE pour que cet arrêt s’opère », a-t-elle ajouté. En effet les premiers accords de pêche signés avec l’UE et le Sénégal avec les pays européens remontent en 1960. Il s’agit de la France, de l’Italie, de l’Union soviétique, de l’Espagne et de la Pologne.

En 79 d’autres accords ont été signés avec la communauté européenne en 2006. En ce qui concerne ces accords signés (2019-2024) il y avait des possibilités offertes aux navires européens mais bien réglementés avec des types de prises contrôlés. « En 2024, les armateurs ont bénéficié au titre de la pêche de prises accessoires, la somme de 445 millions de fcfa. Le stock de merlu est en phase de surexploitation. Le taux est de 4500 T et pour ce type de poissons un dépassement illimité était privé à leur profit et au-delà du quota et de payer 95 euros pour chaque tonne supplémentaire », a révélé Fatou Diouf.

S’agissant des prévisions allant de 2019 au 1ier novembre 2024, le Sénégal a obtenu selon la tutelle, l’accès à ressource c’est une prévision de 2. 600 millions et reçu par notre pays. Pour l’appui institutionnel sur les 2. 900 millions seulement 2 milliards 300 ont été reçus. Avec un reliquat de 590 millions que l’UE doit verser pour ses obligations.

Pour les redevances 4 milliards 400 étaient prévues. 1 milliards 500 ont été reçus. « Le Sénégal n’a pas atteint les prévisions. Car il y a des sommes que l’UE doit verser mais il faut savoir que tous les navires n’ont pas péché dans nos eaux. Le Sénégal a reçu 6 milliards 525 millions environs de l’UE.

MOMAR CISSE