Pédocriminalité : Révélations glaçantes dans l’affaire Pierre Robert

11 février 2026 Rewmi.com

Dans une enquête exclusive et glaçante, le quotidien Libération lève le voile sur les dessous de l’affaire Pierre Robert. Derrière ce nom se cache un réseau pédocriminel d’une ampleur inédite, opérant entre la France et le Sénégal, et dont les détails révélés aujourd’hui soulèvent une indignation nationale.

Des vidéos de l’horreur

Le journal barre sa Une avec un titre sans équivoque sur ce qu’il qualifie de « formation sexuelle » de mineurs. Selon les informations de Libération, l’instruction a fait un bond de géant ces dernières 24 heures :

  • Quatorze (14) personnes ont été placées sous mandat de dépôt, incluant des complices présumés qui servaient de facilitateurs au principal mis en cause.
  • L’enquête révèle l’existence de vidéos compromettantes saisies lors des perquisitions, documentant les sévices et les activités illégales du réseau.

Un réseau aux ramifications internationales


L’enquête souligne la complexité du mode opératoire de Pierre Robert. Présenté comme le cerveau de cette entreprise criminelle, il aurait profité de sa position et de moyens financiers pour attirer des mineurs vulnérables. Libération décrit un système de « recrutement » bien huilé, s’appuyant sur des relais locaux pour identifier et isoler ses victimes.

