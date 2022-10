Pikine Icotaf: Un homme surpris sur un jeune garçon sourd muet

Un homme de 40 ans a été surpris dimanche dernier en train de violer un garçon de 13 ans sourd-muet. Les faits se sont produit à Pikine Icotaf . Le violeur a échappé de peu au lynchage de la population.

Un homme a échappé au lynchage cette semaine à Pikine. Selon Xibaaru qui donne l’informe, Cet homme de 40 ans est accusé de pédophilie sur un jeune garçon. Il a été surpris dimanche dernier sur une terrasse à Pikine Icotaf en train de violer un garçon de 13 ans sourd-muet et c’était aux environs de vers 18 heures. Par ailleurs , on informe qu’il a été dénoncé par un certain Cheikhou Oumar.

Le témoin raconte que c’est vers 18 heures, le jour des faits, il avait entendu des gémissements et des soupirs sporadiques qui lui paraissaient suspects. Il sort alors de sa chambre et tend l’oreille pour situer l’origine des bruits. Il se rendu compte qu’ils provenaient de la terrasse. Et à sa grande fut sa surprise lorsqu’arrivé au sommet de la maison il tombe sur A. Bah en train de violer le garçon de 13 ans. Ils étaient tous les deux nus raconte t-il.