Plus d’1 tonne de chanvre indien saisie

Week-end d’opérations fructueuses. Dans le cadre de l’exécution de sa mission de lutte contre la fraude et les trafics de produits illicites, l’Administration des Douanes redynamise sans cesse son dispositif de surveillance du territoire national. C’est ainsi que le Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (GPRRF), Unité à compétence nationale de la Direction des Opérations douanières, basée à Thiès, a eu à effectuer des opérations « coup de poing » dans la zone de la Petite Côte ayant permis de procéder à d’importantes saisies de cannabis appelé chanvre indien transporté par voie maritime et débarqué nuitamment. La saisie porte sur un poids total de 774 kilos. Le Samedi 27 mars 2021, ce sont les agents de la Brigade mobile des Douanes de Nioro qui se sont illustrés avec une prise de 400 kg de chanvre indien dans la forêt de Keur Mboucky. 232 kg de chanvre indien ont été également saisis au cours du week-end au Sud par la Brigade mobile des Douanes de Sédhiou (129 kg) et par celle de Kolda (103) kg. La contrevaleur totale des saisies effectuées est estimée à 112 480 000 francs CFA. Des individus ont été appréhendés au cours de ces opérations et mis à la disposition de la Justice. Ces opérations entrent dans le cadre de la lutte contre la Criminalité transfrontalière organisée et la protection de notre pays contre l’introduction de produits prohibés aux conséquences néfastes sur la santé des populations et sur l’économie nationale.