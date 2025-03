Plus de 2,6 tonnes de cocaïne incinérées à Rufisque

Partager Facebook

Ce mercredi, une vaste opération de lutte contre le trafic de drogue s’est déroulée au Sénégal. Pas moins de 2 605,16 kg de cocaïne, d’une valeur estimée à plus de 208 milliards de francs CFA, ont été incinérés dans les installations de Sococim Industries, une cimenterie située à Rufisque, en présence des autorités administratives, judiciaires et sécuritaires.

L’adjointe au gouverneur de Dakar, Diguyala Mathilde Sadio, a rappelé que ces saisies ont été réalisées par les unités douanières dans plusieurs régions du pays, notamment Kédougou, Tambacounda, Kaffrine, Fatick, Ziguinchor, Kaolack et à l’AIBD. Cette destruction symbolise la détermination de l’État à éradiquer le trafic de stupéfiants.

Le colonel Ousmane Kane, directeur des opérations douanières, a salué le travail des agents sur le terrain, soulignant les moyens renforcés mis à leur disposition : véhicules d’intervention, drones de surveillance et scanners portatifs. Il a également mis en avant la coopération entre les différentes forces de sécurité et les partenaires internationaux, dont l’ONUDC.

Les autorités ont insisté sur l’importance de l’implication citoyenne, en particulier celle des populations frontalières, dans la transmission d’informations. « Toute information, même anodine, peut être cruciale », a souligné le colonel Kane.

Cette opération illustre la volonté du Sénégal de combattre la criminalité transnationale et de protéger sa population contre les ravages de la drogue. L’engagement des forces de défense et de sécurité, soutenu par des moyens modernes et une coopération internationale accrue, est plus que jamais essentiel dans cette lutte.