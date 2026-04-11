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PODOR : La route endeuille le village de Diouwdé Diabé

11 avril 2026 Société

La route a encore fait des victimes à hauteur du village de Aeré Lao dans le département de Podor.

En convoi, mercredi dernier, pour rapatrier le corps de sa tante décédée à Dakar et dont l’enterrement était prévu au village de Diouwdé Diabé, le jeune Franco-Sénégalais Abdoulaye yero Sarr a vu sa voiture faire des tonneaux, vers 6h40 du matin, suite à l’éclatement d’un pneu. Deux passagers décèderont sur le coup et deux autres, dont le chauffeur, écoperont de graves blessures et seront évacués à l’hôpital de Ndioum.

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Nous présentons nos condoléances à la communauté de Diouwdé Diabé

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