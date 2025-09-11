Alioune Niane plaide pour l’inclusion économique des citoyens

Partager Facebook

Le ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, Alioune Dione, a souligné, jeudi, à Dakar, lors de la 24e session des Assises économiques du MEDS, l’importance de l’inclusion économique des citoyens dans les politiques publiques, dans l’optique de bâtir une économie “inclusive, résiliente et compétitive”.

“Le gouvernement et le secteur privé doivent toujours garder à l’esprit que la production de la valeur ajoutée est certes un objectif très stratégique, mais il est tout aussi important de placer cette quête de valeur ajoutée dans une stratégie d’inclusion économique qui permet de ne laisser aucun citoyen au bord du chemin qui mène vers des conditions de vie décentes”, a-t-il déclaré.

Dione participait à l’ouverture officielle de la vingt-quatrième édition des assises économiques du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), dont le thème portait sur la contribution du secteur privé dans la stratégie nationale de développement à l’horizon 2029.

Pour Alioune Dione, les politiques publiques en matière d’appui aux petites et moyennes entreprises ne doivent pas se limiter à Dakar, elles doivent s’étendre à tout le territoire sénégalais pour permettre l’égalité des chances.

“Les politiques de développement ne peuvent se limiter à la région de Dakar, mais doivent irriguer l’ensemble du territoire national. Dans cet aspect ci, la territorialisation des politiques publiques sera l’un des leviers majeurs pour intégrer les petites et moyennes entreprises locales dans le défi économique”, a-t-il relevé.