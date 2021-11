Pour des propos jugés« HAINEUX »: La douche écossaise s’abat sur Gaston Mbengue

Remuer mille fois la langue avant de parler. Cet adage semble être méconnu de Gaston Mbengue. Sur un plateau de télévision, celui-ci avait « dépassé » les bornes en s’attaquant à la famille de Barthélémy Dias. Ce que déplorent imams et autres acteurs pour la paix.

La déclaration faite par Gaston continue à susciter la polémique. Pour celui qui avait laissé entendre que « les Dias ne font même pas 100 personnes… », la suite on la connaît. Dès lors, la condamnation est unanime. Selon imam Matar Ndiaye, chargé de la Communication de la Ligue des Imams et oulémas du Sénégal, tous condamnent les propos « irresponsables et indignes » de Gaston Mbengue sur la famille de Barthélémy Dias. « Ils sont d’une extrême gravité et il doit être rappelé à l’ordre pour que cela ne puisse plus se reproduire. C’est un précédent dangereux pour la paix et la concorde nationale », lâche-t-il au bout du fil. Selon lui, il faut que nos dirigeants sachent raison garder surtout quand ils sont invités sur un plateau télé. « Le Sénégal est une nation fondée sur la cohésion sociale. Donc il faut éviter de s’attaquer ou de dénigrer la culture de l’autre. Il faut que les autorités réagissent.

Par ailleurs, au lendemain de cette déclaration, nombreux ont été les citoyens qui ont jeté l’anathème sur le promoteur de l’arène. « C’est déplorable. Ces propos de Gaston peuvent vraiment déstabiliser ce pays », peste Amadou Mbengue. Un autre citoyen dit que chaque citoyen, quelle que soit son appartenance sociale ethnique, religieuse, jouit de droits civils. Soham Wardini, l’actuel maire de Dakar, dans un post, affiche sa solidarité à l’endroit de Barthélémy Dias. « Les Locales ne doivent pas nous faire perdre l’esprit. Les fondements de la nation sont importants et il faut le respect de l’autre », écrit-elle.

La plateforme nationale des acteurs non-étatiques et membres de Jammi rewmi a aussi réagi suite aux propos tenus par Gaston Mbengue. Selon Malick Diop, il faut que le promoteur de lutte demande pardon à la famille de Barth. « Nous le regrettons et c’est déplorable car nous nous sommes engagés sur ce chantier de la non-violence. Donc tout acte qui concourt à détruire la paix est regrettable. Il faut savoir raison garder. Il y a des propos qui ne sont pas dignes d’un responsable », dit-il. La coalition appelle aussi Gaston Mbengue à présenter ses excuses. « On ne peut pas demander à une famille d’être brûlée. Ce sont des propos outrageants. C’est tellement violent que lui qui a l’habitude d’être attaqué doit savoir que cela fait mal. Donc je n’attendais pas ça de lui », souligne Malick Diop.

MOMAR CISSE