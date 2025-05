Pourquoi aller au Dialogue national ? Par Aboubakry BA

Partager Facebook

La décision prise par le président Amadou Ba de participer au dialogue national dans le contexte historique que vit notre pays est d’une haute portée politique et patriotique.

D’abord parce que le dialogue a toujours été une quête de consensus et que le consensus lui-même, est un moyen d’apaisement qui permet de refermer les plaies parfois ouvertes par les contradictions et conflits politiques pré ou post électoraux.

Ensuite, parce que les points inscrits à l’ordre du jour de ce conclave sont d’une importance vitale certes, mais ils doivent surtout permettre de discuter des voies et moyens de trouver des solutions urgentes aux difficultés économiques et sociales que vivent nos concitoyens et qui ne peuvent plus être différées.

Au demeurant, pour le leader de la nouvelle responsabilité, le choix n’était pas facile tant, les oppositions et les incompréhensions étaient fortes au sein de ses partisans, échaudés qu’ils étaient par les trahisons, coups bas et traquenards de toutes sortes servis à leur leader pour briser son ascension politique fulgurante.

Mais, c’était sans compter avec la lucidité clairvoyante d’Amadou Ba, un homme qui a blanchi sous le harnais de la gestion des affaires complexes d’un état comme le Sénégal et dont la récente trajectoire émergente porte sans conteste la signature discrète mais oh combien efficace.

Et, tant mieux qu’il en soit ainsi car, au regard de la situation politique, économique et sociale très difficile que traverse le pays ainsi que des menaces sécuritaires qui pèsent sur la sous-région, pouvoir compter sur l’expérience, l’expertise et la sagesse d’un homme comme Amadou Ba est une chance qu’il faut saisir.

D’ailleurs quel sens aurait un dialogue national en l’absence du chef de l’opposition ?

C’est le lieu ici, d’encourager toutes les forces vives de la nation à prendre part au dialogue pour en faire, un cadre sincère d’échanges qui, sans gommer les divergences et les clivages politiques, va apporter des réponses consensuelles aux questions cruciales touchant les intérêts supérieurs de la nation.

Est-il besoin de rappeler que le dialogue est un marqueur fort de l’histoire politique du pays, de l’indépendance à nos jours, et heureusement qu’il en est ainsi.

Car, en réalité, les performances démocratiques et économiques enregistrées par notre pays ont en grande partie été rendues possibles par le fait que, feu le Président Leopold Sédar Senghor et tous ses successeurs avaient compris que la paix civile et partant le développement durable ne pouvaient être atteints que par le dialogue.

Ainsi, en acceptant d’aller au dialogue national, certains leaders de l’opposition, à l’instar d’Amadou BA rendent par la même occasion un hommage aux valeurs cardinales de la nation sénégalaise : la tolérance, de solidarité et le dialogue qui ont faire dire au philosophe Kocc Barma « Réew dagne koy penchoo ».

Aboubakry BA

Coordonnateur de la Nouvelle Responsabilité France