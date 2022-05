Pourquoi Papa Demba Bitèye mérite notre soutien- Par Abdoul Aziz Diagne

Je m’engage derrière M. Papa Mademba Bitèye pour la victoire de BBY au soir du 31 Juillet 2022. Le Directeur Général de la SENELEC, est un digne fils de Kaolack. Ses propos, ses actions au profit des couches sociales de la région ont en effet permis de comprendre qu’il s’est toujours battu pour répondre efficacement préoccupations journalières des citoyens du Saloum. Partant de cet état de fait, j’apporte tout mon soutien à Monsieur le Directeur Général. Il a toutes les qualités requises nécessaires pour conduire les troupes et faire gagner la coalition à plus de 80%. Je ne ferais pas ici la liste de toutes ses qualités, beaucoup l’ont fait avant moi et en de très bons termes. Il mérite un large soutien, pour nous, pour le Président Macky Sall, pour tous ceux qui espèrent en lui et souhaitent le développement, pour notre chère région.

*Abdoul Aziz Diagne, responsable politique à Kahone et Président de l’ARDEK