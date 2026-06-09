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Pourquoi Pape Cheik Diallo n’est pas toujours auditionné

9 juin 2026 Société

L’animateur Pape Cheikh Diallo n’a toujours pas été « entendu sur le fond ». Selon la même source, le magistrat instructeur se concentre pour l’instant sur les autres mis en cause et « tente de voir leur relation » avec l’animateur de la Tfm, ainsi qu’avec Djiby Dramé et Mouhamed Dieng. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas encore été auditionnés sur le fond.

Alors qu’une centaine de personnes ont été interpellées dans cette affaire, tout porte à croire que si le juge envisage d’entendre Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé en dernier, leurs auditions sur le fond « ne sont pas pour demain ».

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