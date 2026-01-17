Pourquoi Sadio Mané a annoncé sa retraite

Partager Facebook

Sadio Mané a annoncé que la finale de la CAN Maroc-Sénégam sera sa dernière. Même s’il juge que le joueur de 33 ans peut poursuivre sa carrière internationale, Ferdinand Coly approuve et comprend sa décision.

«Sadio est un joueur exigeant, qui est dans la performance, souligne l’ancien défenseur des Lions dans un entretien avec Source A. Il sait très bien que gagner deux CAN ou jouer trois finales, c’est exceptionnel. Je pense que c’est une décision de sagesse et d’humilité.»

Coly de poursuivre : «Il est arrivé à ce qu’il pouvait faire de mieux pour son équipe et je pense que c’est la marque des grandes personnes. Cela montre la grandeur de la personne, c’est de se retirer alors qu’il sait qu’il peut continuer. Terminer en beauté, c’est ce que l’on souhaite, mais il faut partir à temps et même si on a les jambes.»

Afin que la sortie soit parfaite, le footballeur à la retraite souhaite que Sadio Mané et ses camarades dominent le Maroc en finale et accrochent une deuxième étoile sur le maillot du Sénégal. «Ce sera la cerise sur le gâteau, pour partir meilleur Sénégalais et Africain de tous les temps. C’est le joueur le plus emblématique, le plus marquant qui a le plus gagné pour le Sénégal», s’enflamme Ferdinand Coly.