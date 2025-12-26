Pourquoi tire-t-on moins sur Queen Bizz ?

Partager Facebook

Vous avez fait attention ? Avez-vous remarqué que depuis quelque temps ( depuis quelle figure dans la liste de chauffeurs du gouvernement, pour être précis ) on ne parle plus de Queen Bizz, on ne lui fait plus des remarques méchantes ?

Pourtant c’est très simple: c’est le sénégalais qui est comme ça. Dès que la chanteuse a été nommée PCA du Théâtre National Daniel, ses rivales et ses concurrentes ont saute sur son cv. Pour découvrir quoi ? Quelle est licenciée en droit, quelle a une maitrise en droit international, un Master en sciences politiques, diplomatie et relations internationales…et des tas de petits diplômes et accessoires pour tuer les jalouses. Voil pour le parcours de la nouvelle PCA de Sorano qui milite au Pastef depuis 2022, et qui ne semble pas plaire à aux influenceuse aux cv aussi minces que des larmes de rasoir.

Sébé