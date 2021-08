PR DAOUDA NDIAYE :«Les variants sont obligés de faire des mutations »

Pr Daouda Ndiaye rassure sur les mutations des variants. Le chef du service de parasitologie et mycologie de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) soutient que les variants ne doivent pas faire peur plus que cela, car pour résister, ils sont obligés de faire des mutations.

Le chef du service de parasitologie et mycologie de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s’est prononcé sur la mutation du coronavirus. Selon Daouda Ndiaye, le problème des mutants, à l’origine des variants, s’inscrit dans un processus normal de la vie des virus qui essaient de résister pour contrecarrer toute stratégie préventive.

« Les variants ne doivent pas faire peur plus que cela, car pour résister, ils sont obligés de faire des mutations, à l’origine de ces variants (Alpha, Delta)”, a expliqué hier le parasitologue sénégalais. Le variant s’inscrit dans un processus normal de la vie des virus ou bactéries, a ajouté Daouda Ndiaye, lors du point quotidien du ministère de la Santé consacré à l’évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal. Il intervenait en qualité de directeur du Centre africain d’excellence sur la génomique des maladies infectieuses, qui sera installé à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et dont les activités devront démarrer en septembre prochain.

« Les recherches prévues dans ce cadre devraient permettre d’anticiper sur les mutants, à l’origine des variants », fait savoir Pr Ndiaye, à l’origine, en 2016, de la découverte d’une nouvelle méthode de diagnostic du paludisme dénommée “Illumigène Malaria ». Pour que les mutations du coronavirus puissent s’arrêter, l’universitaire, également expert de l’Organisation mondiale de la santé (Oms), a insisté sur le respect des mesures barrières (lavage des mains, port correct de masque), ainsi que la vaccination. Invitant les populations à adhérer aux stratégies de prévention, il confie : « Si rien n’est fait par rapport à ça, si les gens ne vont pas vers la vaccination qui, aujourd’hui, a prouvé à travers le monde qu’elle est efficace et n’est pas toxique du tout, on risque d’arriver à d’autres mutants. »

19 décès supplémentaires et plus de 500 nouveaux cas

La liste macabre continue de s’allonger. Après un record de décès enregistré lundi, le Sénégal déplore 19 victimes supplémentaires liées à la Covid-19. Hier, 572 cas sont revenus positifs sur 4 172 échantillons, soit un taux de positivité de 13,71%. Il s’agit de 77 contacts suivis et 495 issus de la transmission communautaire. Dakar comptabilise 308 cas, contre 187 pour les autres régions, d’après le bulletin épidémiologique d’hier.

Par ailleurs, 448 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, contre 63 cas graves pris en charge en réanimation. Depuis le début de la maladie, 68 920 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, dont 52 014 guéris, 1 545 décédés et donc 15 360 encore sous traitement. Six mois après le démarrage de la campagne de vaccination anti Covid-19, 1 068 496 Sénégalais ont reçu leurs doses.