Premier galop des lions : Ils n’étaient que huit lundi

Le rassemblement des Lions du Sénégal a débuté dans une atmosphère particulière ce lundi 15 décembre 2025. Sur les 28 joueurs convoqués en vue de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025, seuls huit ont foulé la pelouse pour le premier galop d’entraînement. Devant un public présent mais discret, la Tanière a entrouvert ses portes, en attendant l’arrivée du reste du groupe prévue dans la soirée du lundi.

Il était 17h50, quand les Lions ont foulé la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour leur première galop d’entraînement sur le route de la Can. Pas de clameur assourdissante, mais suffisamment de monde dans les gradins pour rappeler que les Lions ne marchent jamais seuls. Ce lundi après-midi, le rassemblement de l’équipe nationale du Sénégal a officiellement commencé… dans une atmosphère de retenue.

Ils n’étaient que huit à enfiler les crampons pour cette première séance. Huit sur vingt-huit, un chiffre qui résume l’instant.

Il s’agit de Habib Diallo, Cheikh Sabaly, Boulaye Dia, Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy et Krépin Diatta. Des cadres, des repères, des visages qui rassurent.

Du public, mais peu de bruit

Dans les tribunes, le public observe plus qu’il ne s’exprime. Quelques applaudissements à l’entrée des joueurs, puis le silence s’installe. Une présence réelle, mais sans ferveur débordante. Les voix des reporters en direct couvrent parfois celles des supporters, donnant à la séance des airs d’entraînement confidentiel.

Iliman Ndiaye absent, Ilay Camara à l’IRM

Tous les convoqués n’étaient pas sur le terrain. Iliman Ndiaye, pourtant présent à l’hôtel avec le groupe, n’a pas pris part à la séance. Aucune communication officielle n’a été faite à ce sujet.

Ilay Camara, arrivé la veille, était lui aussi absent du terrain. Selon nos informations, le joueur s’est rendu à une IRM afin de déterminer avec précision la nature et la gravité de sa blessure.

Sadio Mané, l’étincelle attendue

Il a fallu attendre la fin de la séance pour voir les regards s’illuminer. Sadio Mané, fidèle à son statut, a animé les dernières minutes avec plusieurs frappes lointaines. Pas de but, mais du rythme, de l’intensité, et enfin quelques réactions dans les gradins.

Des supporters tenteront même de se rapprocher de l’attaquant avant d’être rapidement interceptés par les forces de l’ordre.

Nouvelle sécurité, page qui se tourne

Autre image forte de cette reprise : la présence de nouveaux agents de la Bip chargés de la sécurité des Lions. L’ancienne équipe, dirigée par le très connu Malou, n’était pas là hier. Selon nos sources, ce dernier devrait prochainement faire valoir ses droits à la retraite et que dans les rangs de sécurité, il fait faire tourner les gardes.

Le reste du groupe arrivé hier soir

Ce premier galop n’était qu’un prélude. Le reste du groupe était attendu ce lundi soir pour compléter progressivement la Tanière. Les Lions ne sont pas encore au complet, mais le compte à rebours est lancé. Le silence d’aujourd’hui pourrait bien annoncer le rugissement de demain.