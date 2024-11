Préparatifs FIDAK 2024: Le Ministre de l’Industrie et du Commerce dévoile sa satisfaction

Partager Facebook

En prélude à la 32e Foire Internationale de Dakar (FIDAK) prévue du 28 novembre au 15 décembre 2024 et marquant le cinquantenaire du CICES, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop a visité les chantiers d’aménagement des stands du Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES).

Accueilli par le Directeur Général du CICES, Mr Justin Correa, la délégation ministérielle a fait le tour des pavillons et des stands qui abriteront ce grand-rendez-vous du donner et du recevoir. Après avoir tiré un bilan positif de l’état d’avancement des chantiers de la Fidak 2024, Dr Serigne Guèye Diop a félicité le Directeur du Cices pour « l’excellent travail abattu ». Si l’on en croit le ministre, les différents pays participants sont déjà à pied d’œuvre. « Les chantiers d’aménagement des stands sont extrêmement avancés. Tout est fin prêt pour le lancement officiel de la Fidak », a déclaré le ministre.

Aussi a-t-il lancé un appel aux Sénégalais à venir massivement visiter la foire. « C’est avant tout un marketing du Sénégal. Nous voulons vendre le Sénégal de demain qui vient de faire une transition démocratique extrêmement important. C’est le Sénégal a l’ère du pétrole, du gaz, du phosphate ! », ajout t-il, non sans lancer un appel à tous les ministères à s’impliquer davantage pour la réussite de cet évènement économique.

Les pays invités déjà sur place

Si l’on en croit le ministre, les deux pays invités, que sont le Rwanda et la Guinée Conakry sont déjà sur les lieux et s’activent dans les préparatifs. « Je pense que c’est une occasion unique après cette alternance de montrer que la foire va prendre un nouveau tournant », a-t-il déclaré.

Le ministre a d’ailleurs exprimé son souhait de réfectionner le CICES dans les 50 années à venir en phase avec le Référentiel Sénégal 2050. Il a également fait part de son projet de délocalisation de la foire dans les huit pôles du Sénégal (Matam, Thiès, Saint-Louis…) pour une meilleure promotion de nos produits locaux.

A sa suite, le Directeur du Cices, Justin Correa a salué l’engagement de la tutelle en vue des préparatifs et de la gestion des chantiers d’aménagement du site. « A une semaine de la Fidak, nous sommes vraiment honorés de recevoir le Ministre qui est venu visiter les chantiers d’aménagement », a-t-il indiqué, avant de souligner que cette année, la foire a un cachet exceptionnel avec la célébration des 50 ans du Cices. « Ce joyau a atteint la phase de maturité. Donc il est temps d’envisager des projets pour les 50 prochaines années. C’est un modèle économique qui a fait son temps, on doit penser son futur, avec des bâtiments futuristes de qualité », lance-t-il.

Cette année, le directeur a innové avec l’emplacement de deux nouveaux bâtiments à savoir « le palais de congrès », le « Centre des expositions » et une plateforme digitale pour faciliter aux producteurs la promotion de leurs produits. M. Correa a indiqué par ailleurs que plus 2000 exposants et 30 nationalités vont participer à la Fidak 2024. Et la bonne nouvelle est que les visiteurs vont pouvoir acheter leur tickets à partir de leur smartphone à travers le « ticketing cices », une innovation majeure de cette édition.