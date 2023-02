Présidentielles 2024  : Macky et Sonko incertains !

Les procès Sonko-Adji Sarr, Sonko-Mame Mbaye Niang, pourraient manifestement avoir pour conséquence, une éventuelle invalidation de la candidature du leader du Pastef. Car, même si les deux affaires sont très différentes, viol pour la première et diffamation (nous avons simplifié) pour la seconde, il va de soi qu’elles concernent le même leader politique, qui, depuis la création de son parti, ne cesse de monter en flèche.

S’il sera difficile de le faire condamner pour viol dans une affaire de mœurs qui a déjà fait de nombreuses victimes, il n’en reste pas moins vrai que la seconde qui l’oppose à Mbaye Naing pourrait être plus difficile à défendre. Car, ses allégations sur les fonds du Prodac ont sans doute été avancées par d’autres, mais, Sonko aurait déjà dit à Keur Massar qu’il les a lues sur le net. Un moyen de défense qui va difficilement prospérer. Il risque une condamnation par sursis qui pourrait suffire à faire écarter sa candidature.

D’ailleurs, d’après certaines indiscrétions, dans l’establishment de Pastef, on réfléchit déjà à une alternative, c’est-à-dire à une candidature de substitution si jamais Sonko était out comme le souhaite ses adversaires qui font feu de tout bois pour cela. Il faut savoir anticiper et parer à toute éventualité même s’ils se disent prêts à faire accepter sa candidature par tous les moyens. En ce qui concerne Macky, il sait qu’il n’a plus droit à une troisième candidature. Quand l’article 27 de la Constitution dit que ‘’nul ne peut…’’, c’est que personne n’est exclu. Et le leader actuel de Benno Bokk yakaar sait en plus qu’il avait donné sa parole qui, en Afrique, vaut plus qu’un texte écrit.

Alors, scénario rocambolesque en 2024 : Macky et Sonko pourraient être out ! Bien sûr, ça parait à beaucoup impossible, mais c’est tellement plausible que Macky sait que la pilule amère de l’invalidation de la candidature de Sonko ne peut être acceptée qu’avec le renoncement à la sienne.

Alors que l’on ne s’étonne pas que si le leader du Pastef devrait être condamné surtout dans l’affaire Prodac où ses partisans sont moins mobilisés et où les arguments avancés pourraient être plus acceptables, que Macky en profite pour tenter d’entrer dans l’histoire par une porte plus honorable.

Un scénario qui pourrait aboutir à une redéfinition du champ politique car chacun de ses deux candidats a, durant ces derniers mois, bâti toutes leurs stratégies sur la personne et les activités de l’autre.

S’ils s’auto-neutralisent, cela rendra plus ouvert le champ politique même si, ceux qui seront déçus seront nombreux.

Assane Samb