Prisons en France: Le nombre de détenus en hausse avec plus de 72 000 personnes emprisonnées, un record

Selon les chiffres du ministère de la justice, il n’y aurait jamais eu autant de détenus dans les prisons en France. Au 1er octobre, il y avait 72 350 personnes qui étaient incarcérées dans l’Hexagone, soit une évolution annuelle de +4,6 %. Les places opérationnelles, elles, n’ont quasiment pas évolué, créant une hausse du nombre de détenus dormant sur des matelas au sol.

72 350. C’est le nombre de détenus incarcérés en France à date du 1er octobre 2022, selon les chiffres du ministère de la Justice. C’est 3 177 de plus qu’en octobre 2020, soit une évolution annuelle de +4,6 %.

C’est surtout le chiffre le plus haut jamais atteint, rappelle Le Monde . Et cet accroissement du nombre de détenus écroués n’est pas suivi du nombre de places opérationnelles, créant une plus forte densité carcérale encore. Au 1er octobre 2022, 2 053 détenus incarcérés dormaient sur un matelas posé à même le sol, contre 1 475 l’année précédente, soit une évolution de + 39,2 % sur un an.

De fortes disparités géographiques existent concernant la densité carcérale. À Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), 160 détenus sont écroués, pour 85 places. À Laval (Mayenne), 106 détenus pour 56 places. À Angers (Maine-et-Loire) 441 détenus pour 266 places. « Absence d’intimité dans les WC, état d’hygiène déplorable des lits, des matelas au sol etc. » voici les conséquences de la surpopulation carcérale selon l’Observatoire international des prisons.