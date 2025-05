PRIX DU CARBURANT EN AFRIQUE DE L’OUEST : Pourquoi l’essence coûte plus chère au Sénégal ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le dernier rapport de GlobalPetrolPrices met en évidence des écarts frappants dans les prix de l’essence en Afrique. Le Sénégal affiche le coût le plus élevé du continent avec un prix de 990 FCFA le litre, bien au-dessus de ses voisins.

Dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), les prix de l’essence à la pompe varient fortement d’un pays à l’autre. Selon les dernières données de Global PetrolPrices, le Sénégal détient le record du prix le plus élevé, tandis que le Niger reste le pays où l’essence coûte le moins cher.

Ce prix du carburant place le Sénégal à la 31e position mondiale parmi les États où l’essence est la plus chère. En Afrique, seul un pays fait pire : la République centrafricaine, où le litre s’affiche à 1 100 francs CFA. Malgré la baisse des cours mondiaux, le prix du carburant au Sénégal reste stable, voire élevé. Une situation paradoxale pour un pays qui, depuis peu, est officiellement producteur de pétrole et de gaz. Une production nationale qui devrait pourtant, à terme, entraîner une baisse significative des tarifs à la pompe, selon les experts du secteur.

En Afrique de l’Ouest, le Sénégal et la Côte d’Ivoire figurent parmi les pays où le litre d’essence est le plus coûteux. À l’inverse, le Nigeria (0,551 $) et le Bénin (1,146 $) bénéficient de tarifs bien plus avantageux. Ces écarts s’expliquent principalement par la politique fiscale de chaque pays et l’importance des subventions.

Taxes et subventions : le facteur clé

Le prix de l’essence dépend en grande partie des taxes imposées par les États. Selon GlobalPetrolPrices, « tous les pays ont accès aux mêmes prix du pétrole sur les marchés internationaux, mais décident ensuite d’imposer des taxes différentes ». Ainsi, dans des pays comme le Sénégal ou la Côte d’Ivoire, les gouvernements prélèvent d’importantes taxes sur le carburant pour financer les infrastructures routières et d’autres services publics.

À l’inverse, des pays producteurs comme le Nigeria ou l’Algérie subventionnent largement l’essence, ce qui maintient les prix artificiellement bas. L’Algérie vend ainsi son carburant à 0,344 $/litre, soit presque cinq fois moins cher que la Côte d’Ivoire.

Conséquences économiques et sociales

Des prix élevés pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat des ménages et le coût des transports. Au Sénégal, par exemple, les chauffeurs de taxi et les transporteurs de marchandises répercutent ces hausses sur leurs tarifs, ce qui impacte directement le coût de la vie. En revanche, les pays où l’essence est subventionnée font face à d’autres défis. Le Nigeria, longtemps critiqué pour sa politique de subventions coûteuse, a tenté de réduire ces aides en 2023, provoquant une hausse brutale des prix et des manifestations.

Vers un équilibre entre fiscalité et accessibilité ?

Les gouvernements ouest-africains doivent jongler entre la nécessité de financer les infrastructures et la volonté de rendre le carburant accessible. Une harmonisation régionale des prix, comme celle envisagée par la CEDEAO, pourrait être une solution pour réduire les écarts et limiter la contrebande entre pays voisins.

En attendant, les automobilistes de Dakar continueront de payer leur essence bien plus cher que ceux de Lagos ou d’Alger.

Classement des prix de l’essence en Afrique (10 mars 2025)