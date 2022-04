Produits alimentaires: Macky Sall exhorte son gouvernement à veiller sur les « prix officiellement fixés »

L’application des prix officiellement fixée, par le président Macky Sall concernant les denrées et produits de première nécessité fait défaut sur le marché. A cet effet, le chef de l’Etat a demandé, mercredi en Conseil des ministres, à son gouvernement à prendre toutes les dispositions. Surtout en cette période de Ramadan et du Carême où bon nombre de Sénégalais font face à une hausse vertigineuse du panier manager.

« Dans le contexte du Ramadan et du Carême , le Chef de l’Etat demande, au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, de prendre toutes les dispositions pour un approvisionnement normal des marchés en denrées et produits de première nécessité, selon les prix officiellement fixés« , peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministre.

A l’entame de sa communication, le chef de l’Etat a adressé ses meilleurs vœux à la communauté musulmane, à l’occasion du mois béni de Ramadan. » En cette période particulière de ferveur religieuse et de dévotion, le Président de la République prie pour un Sénégal de paix et de prospérité dans la solidarité et l’inclusion. » Le Président Sall a également exhorté, le ministre du Commerce, à renforcer la promotion du « Consommer local » et à asseoir, avec les acteurs, la transformation et la valorisation des céréales locales

Pour rappel, jeudi 24 février 2022, le président Macky Sall avait pris la décision de baisser les prix des denrées de première nécessité, afin de soulager durablement les ménages sénégalais face à la hausse des prix. Le litre d’huile de 1 200 FCFA se vend désormais 1 100 FCFA, soit une baisse de 100 FCFA par litre. Le riz brisé non parfumé de 15.000 FCFA le sac de 50 kg à 13.750 FCFA, soit une baisse de 25 FCFA par Kg, et le sucre de 625 FCFA est fixé à 600 FCFA, soit 25 FCFA/Kg.