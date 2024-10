Projet « Sénégal 2050 »: La date retenue pour le lancement du projet dévoilée 

Partager Facebook

C’est maintenant effectif. La date de lancement du Programme » SENEGAL 2050″ a été connue. Annoncé comme l’un des projets les plus ambitieux du nouveau gouvernement, il sera officiellement lancé, le lundi 14 octobre 2024 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

“Sénégal 2050” sera lancé le e 14 octobre 2024, à 9h00 au CICAD sous la présidence du Chef de l’Etat Bassirou Diomaye FAYE. Cet événement rassemblera partenaires financiers, secteur privé et ONG pour discuter des projets de transformation du pays jusqu’en 2050.

Selon des informations, cet évènement rassemblera le secteur privé national et international, la société civile, les partenaires au développement, les universitaires, ainsi que des acteurs publics, des organisations non gouvernementales, et des syndicats, autour des axes majeurs et des objectifs stratégiques du Sénégal pour les trois prochaines décennies.

La cérémonie sera présidée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye et elle réunira les principaux acteurs financiers, le secteur privé national et international, ainsi que les institutions publiques et organisations non gouvernementales, a-t-on appris.

Seront présentés à cette occasion les orientations stratégiques et projets phares qui traceront la voie de la transformation du Sénégal à l’horizon 2050. Ce référentiel, d’après les nouvelles autorités, marque un tournant décisif dans la stratégie de développement du pays.