RAPPORT DE AFROBAROMÈTRE:« LES SÉNÉGALAIS FONT PLUS CONFIANCE AUX GUIDES RELIGIEUX »

Afrobaromètre a rendu public son rapport intitulé « Gouvernance économique, politique et accès aux services sociaux de base » dans lequel 1200 adultes sénégalais ont été interviewés entre le 12 décembre 2020 et le 9 janvier 2021. Les résultats de ce rapport d’enquête ont révélé que la grande majorité des Sénégalais rejettent les formes de régimes autoritaires et affirment leur préférence pour la démocratie.

« Si la majorité (53%) des citoyens pensent que le Sénégal est une « pleine démocratie » ou « une démocratie avec des problèmes mineurs », il n’en demeure pas moins que cette majorité reste insatisfaite de la manière dont la démocratie fonctionne au Sénégal », mentionne-t-on dans le rapport.

D’après le document, les citoyens interrogés se sentent libres d’exprimer leurs opinions mais pensent que la loi traite les populations de manière inégalitaire. « Les Sénégalais font beaucoup plus confiance aux leaders religieux et aux forces de défense. En revanche, près de la moitié accorde sa confiance aux dépositaires des pouvoirs exécutif et judiciaire tandis que seule une minorité (32%) de citoyens fait confiance au pouvoir législatif représenté par l’Assemblée nationale », informe-t-on dans le rapport.

Il faut rappeler que Afrobarometer est un réseau panafricain, indépendant, à but non-lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie.