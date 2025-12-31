Recensement des daaras : Un collectif de 20 enquêteurs traduit le cabinet Emergence consulting de Moubarack Lo en justice

Un collectif de vingt enquêteurs du recensement des Daaras dans les régions de Kaolack, Diourbel et Kaffrine dépose une plainte contre le cabinet Emergence Consulting pour non-paiement de leurs honoraires. Le montant impayé s’élève à 5 840 000 F CFA, correspondant à 292 000 F CFA par enquêteur.

Les enquêteurs affirment avoir rempli leur mission avec sérieux et courage, malgré les conditions difficiles, et avoir restitué les matériels et transmis les données collectées. Ils réclament le paiement de leurs honoraires et des dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Le cabinet Emergence Consulting est accusé de manquement à ses obligations contractuelles et de causer des préjudices financiers, sociaux et moraux aux enquêteurs, dont certains sont des hommes mariés et des personnes responsables de famille.

Publié par EL HADJI MODY DIOP