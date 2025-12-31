Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20251231 1633022

Recensement des daaras : Un collectif de 20 enquêteurs traduit le cabinet Emergence consulting de Moubarack Lo en justice

31 décembre 2025 Rewmi.com

Un collectif de vingt enquêteurs du recensement des Daaras dans les régions de Kaolack, Diourbel et Kaffrine dépose une plainte contre le cabinet Emergence Consulting pour non-paiement de leurs honoraires. Le montant impayé s’élève à 5 840 000 F CFA, correspondant à 292 000 F CFA par enquêteur.

Les enquêteurs affirment avoir rempli leur mission avec sérieux et courage, malgré les conditions difficiles, et avoir restitué les matériels et transmis les données collectées. Ils réclament le paiement de leurs honoraires et des dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Le cabinet Emergence Consulting est accusé de manquement à ses obligations contractuelles et de causer des préjudices financiers, sociaux et moraux aux enquêteurs, dont certains sont des hommes mariés et des personnes responsables de famille.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

dialogue diomaye.jpeg

Tournées économiques de Diomaye en Casamance : la requête du PM et..

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a annoncé qu’il se rendra en Casamance …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved