Recette ACCARA

Fait à base de niébé, l’accara est une recette savoureuse très proche de la traditionnelle. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez utiliser la farine de niébé pour réaliser vos accaras. Vous trouverez la farine de niébé dans les grandes surfaces. Cependant, il est possible de faire sa propre pâte de niébé bien que c’est un travail de dur labeur. Les beignets d’accaras peuvent être servis dans du pain avec de la sauce rouge.

Ingrédients :

Pour les accras :

500 g de niébé

50 cl d’eau

1/2 cuillère à café de sel

1 piment vert

2 gousses d’ail

1/2 L d’huile pour la friture des accras

Pour la sauce tomate (qui accompagne les accras) :

1 filet d’huile

250 g d’oignon

80 g de tomate concentrée

1 pincée de poivre

1/2 cuillère à café de sel

1 pincée de piment

1 pincée de paprika

1/2 cuillère à soupe de vinaigre blanc

2 gousses d’ail

Préparation de la recette :

Les accras :

Laver les graines d’haricots. Dans un récipient d’eau, ajouter les haricots et laisser reposer minimum 4 H, voire une nuit.

Brasser entre les deux mains les haricots afin d’enlever la peau des graines. Les pellicules remontent et flottent à la surface. Eliminer et rincer plusieurs fois avec de l’eau.

Dans un mixeur, ajouter les haricots, le piment vert, les 2 gousses d’ail et 50cl d’eau salé. Mixer le tout afin d’avoir une texture mousseuse. La pâte de niébé doit crémeuse. Si ce n’est pas le cas n’hésiter pas à remixer pour avoir une pâte bien fouettée.

Faire chauffer 1/2 L d’huile dans une casserole.

A l’aide de vos doigts, prendre de la pâte à accras, former de petites boules et mettre dans l’huile chaude.

Laisser cuire environ 2 minutes puis retourner pour laisser colorer l’autre face.

Quand les accras sont cuits, les retirer à l’aide d’une écumoire et déposer sur du papier absorbant. Comme vous pouvez le voir, les accras sont bien gonflés et bien croustillants.

La sauce tomate :

Laver et hacher finement les oignons.

Faire chauffer un filet d’huile, et ajouter les oignons coupés. Cuire 5 minutes en remuant de temps à autre. Emincer 2 gousses d’ail et ajouter dans la casserole. Ajouter la tomate concentrée diluée avec 1/3 de verre d’eau. Remuer régulièrement. 5 minutes après avoir mis la tomate, vous verrez que l’eau s’est évaporée et la couleur rouge est plus foncée.

Ajouter 1/2 verre d’eau. Diminuer à feu doux.

Ajouter une pincée de poivre, de piment et de paprika. Remuer. Ajouter 1/2 cuillère à café de sel et 1/2 cuillère à soupe de vinaigre blanc. Mélanger.

Juste avant de retirer du feu, couper un piment vert et un piment rouge afin d’apporter de la couleur et ce goût piment qui accompagne les accras.

Les accras se mangent normalement très pimentés. Ce pendant, si vous ne supportez pas le piment n’en mettez pas.

La sauce est prête.