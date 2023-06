Recette de sauce Caesar

La sauce caesar (ou sauce césar) est une sauce à base de crème, de parmesan et d’anchois. Facile à préparer, elle est idéale pour accompagner vos salades ! D’origine américaine, elle est habituellement servie avec la salade du même nom : la salade caesar (ou salade césar). Il existe plusieurs histoires expliquant l’histoire de la sauce caesar. Elle aurait été inventée dans les années 20 par Caesar Cardini, un restaurateur américain.

Ingrédients

3 dents à l’ail

3 steaks anchois

1/4 tasse de yaourt grec naturel

1 cuillère à café de moutarde

3 cuillères à soupe de parmesan en poudre

Poivre

Sel

Préparation

Commençons la préparation en broyant l’ail dans un mortier avec une pincée de sel. Ça doit ressembler à des pâtes. Alors nous ajoutons les anchois et continuons à écraser jusqu’à ce que tout soit bien mélangé. Ajoutons le mélange à un récipient avec le yaourt et retirons jusqu’à bien mélanger tous les ingrédients. Nous incorporons dans le mélange le parmesan et la moutarde, éclaboussant à notre goût et continuons à enlever jusqu’à obtenir un mélange homogène. Et c’est fait !! notre sauce est prête.

Source:www.recettemarocaine365.com