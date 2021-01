Regardez ce qui est arrivé à la Miss Cedeao

Mariama Diallo, ancienne gagnante du concours de beauté de Guinée a engagé une poursuite judiciaire contre une société suisse de produits de soins de la peau pour avoir ruiné sa carrière de mannequin.

Mariama Diallo, 25 ans, qui a remporté Miss Guinée, Miss Afrique de l’Ouest et a participé au concours Miss Monde, a eu une carrière de mannequin réussie jusqu’à il y a trois ans, lorsqu’elle a essayé un nouveau produit de soin de la peau qui lui a laissé le visage plein de taches et de cicatrices. Elle a du mal à trouver du travail depuis 2018, car le processus de guérison a été très lent et aucune entreprise ne voulait l’embaucher. Diallo a engagé une poursuite judiciaire contre la gamme de produits éclaircissants Makari pour vente de faux produits.