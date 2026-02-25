Régulation du marché de la pomme de terre : L’ARM annonce la suspension de la vente pour les agro-industries dès ce 28 février

Dans une note, l’Agence de Régulation des Marchés (ARM) a décidé de suspendre la mise en vente de pommes de terre par les agro-industries à compter du 28 février 2026, jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure vise, selon l’agence, à permettre aux petits producteurs de commercialiser leurs récoltes dans de meilleures conditions, sans subir la concurrence des agro-industries.

Mais également, cette décision permet d’équilibrer le marché et d’éviter les pertes post-récolte pour les producteurs qui n’ont pas de capacité de stockage. L’ARM indique qu’elle assurera un suivi régulier des prix pour prévenir la spéculation et préserver le pouvoir d’achat des consommateurs.

Toutefois, les agro-industries qui ne disposent pas de chambres froides sont invitées à se rapprocher de l’ARM pour accéder à des infrastructures de stockage.

Enfin, l’agence précise que tout chargement de pommes de terre doit être accompagné d’une lettre de voiture signée par elle-même.

Publié par EL HADJI MODY DIOP