REMISE DU RAPPORT ANNUEL DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE : UNE ILLUSTRATION DU DIALOGUE DÉMOCRATIQUE AU SERVICE D’UNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE ET EFFICACE

La remise du Rapport annuel du Médiateur de la République constitue un moment clé dans le paysage institutionnel du Sénégal. Elle reflète l’engagement de l’État à promouvoir un dialogue constant avec les citoyens et à rechercher des solutions concertées aux défis majeurs du pays.

Cette tradition ancrée dans les pratiques de gouvernance sénégalaises est un pilier de la démocratie participative, permettant d’assurer une meilleure écoute des préoccupations des populations et de renforcer la confiance envers les institutions.

Lors de la cérémonie officielle, Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a salué la pertinence des recommandations formulées dans le rapport. Celles-ci abordent des enjeux cruciaux qui touchent directement le quotidien des Sénégalais, notamment l’exécution des décisions de justice, pour garantir un État de droit effectif et crédible ; L’humanisation de la détention, en vue d’assurer des conditions carcérales plus dignes et conformes aux droits humains ; La réforme foncière et la sécurité routière, pour un cadre de vie plus structuré et sécurisé ;L’amélioration de la qualité du service public, afin de répondre aux attentes légitimes des citoyens.

Le Chef de l’État a réaffirmé son engagement à traduire ces recommandations en actions concrètes. Il a insisté sur la nécessité d’une mise en œuvre rigoureuse pour garantir une gouvernance fondée sur la transparence, l’équité et l’efficacité administrative.

Une Administration performante et à l’écoute est essentielle pour consolider la stabilité du pays et favoriser un développement harmonieux.