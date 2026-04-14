Rencontres Annuelles FMI/Banque Mondiale : Aissata Tall Sall conviée à Washington

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Aissata Tall Sall est conviée à Washington en sa qualité de Vice Presidente du Réseau des Parlementaires sur le FMI et la Banque Mondiale.

L’avocate et femme politique sénégalaise de premier plan n’a pas manqué de remercier Christina Georgieva, DG du FMI, pour, dit-elle, « l’interessante séance de travail au cours de laquelle d’importants sujets d’actualité, dont bien évidemment la situation de nos pays face aux chocs externes, notamment la nouvelle crise entre Iran, États Unis et Israël.



Voix écoutée du paysage parlementaire Sénégalais, Me Tall a, sans conteste, l’écoute des décideurs mondiaux sur des questions brûlantes pour le développement des pays africains.

Par Elimaan Mboyo