Renforcement de la flotte aérienne : Le gouvernement prévoit l’achat de deux avions pour Air Sénégal

Le Sénégal investit dans son ciel. En effet, le budget 2026, adopté le 13 décembre 2025 par l’Assemblée nationale, prévoit 60 milliards FCFA pour l’acquisition de deux avions destinés à Air Sénégal. Cette annonce a été faite par le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, lors de la présentation du budget national, qui s’élève à 7 433 milliards FCFA.
Cette acquisition s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la compagnie nationale, visant à améliorer la connectivité aérienne du Sénégal et à soutenir le développement du secteur touristique et économique. Le budget 2026, qualifié d’« équilibré et bien structuré » par le ministre, alloue également des ressources importantes à d’autres secteurs clés, dont l’Éducation (990 milliards FCFA) et les Infrastructures (715 milliards FCFA).
Publié par EL HADJI MODY DIOP