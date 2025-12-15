Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1765807609398

Renforcement de la flotte aérienne : Le gouvernement prévoit l’achat de deux avions pour Air Sénégal

15 décembre 2025 Actualité

Le Sénégal investit dans son ciel. En effet, le budget 2026, adopté le 13 décembre 2025 par l’Assemblée nationale, prévoit 60 milliards FCFA pour l’acquisition de deux avions destinés à Air Sénégal. Cette annonce a été faite par le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, lors de la présentation du budget national, qui s’élève à 7 433 milliards FCFA.

Cette acquisition s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la compagnie nationale, visant à améliorer la connectivité aérienne du Sénégal et à soutenir le développement du secteur touristique et économique. Le budget 2026, qualifié d’« équilibré et bien structuré » par le ministre, alloue également des ressources importantes à d’autres secteurs clés, dont l’Éducation (990 milliards FCFA) et les Infrastructures (715 milliards FCFA).

Publié par EL HADJI MODY DIOP


 

Tags

Vérifier aussi

1765815975949

Réduction annoncée des prix du transport : FRAPP Pikine dénonce des « paroles sans actes de l’AFTU »

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP)  de la section Pikine a …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved