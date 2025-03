Reprise des raids israéliens sur Gaza: L’ONU « choquée »

Alors que la presse fait état d’au moins 300 morts après des frappes israéliennes sur la bande de Gaza dans la nuit de lundi à mardi, le chef de l’ONU a lancé un appel « pressant » pour le respect du cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne. « Le Secrétaire général de l’ONU lance un appel pressant pour que le cessez-le-feu soit respecté, que l’aide humanitaire soit rétablie sans entrave et que les otages restants soient libérés sans condition », a réagi son porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans une déclaration à la presse.

Dans ce communiqué, António Guterres s’est dit « choqué par les frappes aériennes israéliennes à Gaza, au cours desquelles un nombre important de civils ont été tués ».

Du côté de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), on relève des « scènes atroces de civils tués, dont des enfants, suite aux vagues de bombardements intensifs des forces israéliennes cette nuit ». « Alimenter [l’enfer sur terre] en reprenant la guerre ne fera qu’apporter plus de désespoir et de souffrance. Un retour au cessez-le-feu est indispensable », a fait valoir sur X, le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini.

Faire cesser l’offensive israélienne

Le chef du Bureau des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) s’est alarmé, mardi, des « terribles nouvelles » en provenance de Gaza. « Nos travailleurs humanitaires ont fait tout leur possible pour sauver le plus de vies possibles à Gaza. Immense souffrance des survivants.

Et maintenant, ça. Toutes les personnes qui ont de l’influence doivent insister pour que cela cesse », a écrit Tom Fletcher sur X. Il réagissait à une publication, plus tôt dans la matinée, de Muhannad Hadi, le Coordinateur humanitaire pour les territoires palestiniens occupés, condamnant les frappes israéliennes sur Gaza. « Des rapports initiaux et non confirmés disent que des centaines de personnes ont été tuées. C’est insensé. Un cessez-le-feu doit être rétabli immédiatement.

Les habitants de Gaza ont enduré des souffrances inimaginables », a indiqué ce dernier dans un communiqué.

Pour sa part, le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, s’est dit « horrifié » par les frappes aériennes et les bombardements israéliens de la nuit dernière à Gaza, qui ont fait des centaines de morts, et ajouté que « ce cauchemar doit cesser immédiatement ». « Cela ne fera qu’ajouter une tragédie à la tragédie », a déploré dans un communiqué M. Türk, rappelant que les 18 derniers mois de violence ont montré très clairement qu’il n’y a pas de voie militaire pour sortir de cette crise. « Le recours d’Israël à une force militaire supplémentaire ne fera qu’accroître la misère d’une population palestinienne qui souffre déjà de conditions catastrophiques ».

« Le ministère de la santé indique qu’au moins 326 personnes ont été tuées dans la vague d’attaques israéliennes à Gaza », a aussi précisé lors d’un point de presse à Genève, Ajith Sunghay, qui dirige le Bureau des droits de l’homme de l’ONU pour le territoire palestinien occupé. Mais ce bilan provisoire pourrait augmenter car de nombreuses personnes se trouvent encore sous les décombres des bâtiments bombardés.

M. Türk appelle donc à la libération « immédiate et sans condition » des otages israéliens et de « toutes les personnes détenues arbitrairement ». « La guerre doit cesser définitivement. Nous demandons instamment à toutes les parties influentes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à la paix et éviter de nouvelles souffrances aux civils ».

Des centres de santé « littéralement débordés »

Alors que les agences humanitaires redoutent déjà les conséquences de cette nouvelle escalade, de « très nombreuses structures de santé » de l’enclave palestinienne « sont littéralement débordées » en raison de nouveaux bombardements israéliens, a fait savoir, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).