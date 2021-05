Résilience des groupes vulnérables contre la covid19: Un projet de plus de 900 millions FCfa mis en place

Pour faire face à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid19, un projet d’une valeur de 983 935 500 Fcfa a été mis en place. Ledit projet va interner dans dix régions du Sénégal pour une durée d’un an.

La propagation de la pandémie de la Covid19 a eu des conséquences sanitaires, économiques, sociales et financières sans précédent avec des effets désastreux sur les conditions de vie déjà précaires des populations et pourrait entraîner le basculement d’une frange importante de ces dernières dans la pauvreté. En ce sens, le ministère de la femme, du genre et de la protection des enfants a mis en place le plan de riposte Covid19 intitulé programme de renforcement de la résilience des ménages et groupes très vulnérables. Ainsi pour soutenir ce plan, le ministère appuyé par le gouvernement italien a mis en place le projet d’appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid19 (PAREM).

Selon le ministre, Ndeye Saly Diop Dieng, ledit projet cible les ménages pauvres et les groupes vulnérables à savoir les personnes en situation de handicap, les ménages du programme national de bourses de sécurité familiale et ménages- personnes impactés par la Covid19. “5000 ménages et 100 toutes petites entreprises de femmes et de jeunes entrepreneurs du secteur informel seront ciblés, soit environ 25 000 personnes indirectement touchées”, dit-il. A l’en croire, ce projet va intervenir dans 10 régions à savoir Dakar, Louga, Thies, Diourbel, Ziguinchor, Kolda, Kaolack, Saint Louis et Sedhiou pour une durée d’un an. ” Il a été financé à hauteur de 983 935 500 Fcfa avec une contrepartie du gouvernement du Sénégal de 100 000 Fcfa”, renseigne-t-elle. De son avis, avec ce projet les capacités managériales techniques et technologiques des femmes et jeunes entrepreneurs seront renforcées. « Nous allons assurer l’accompagnement pour l’information et la communication des populations ciblées », soutient le ministre.

Revenant sur la rencontre, le ministère de la femme, du genre et de la protection des enfants indique qu’il permettra de créer un cadre formel d’information et d’échange avec les acteurs nationaux et locaux sur les objectifs et résultats attendus pour une meilleure appropriation du projet. « Il sera question d’identifier les articulations et les synergies avec les autres projets et initiatives en cours dans le zones d’intervention du projet », fait-elle savoir. Au cours de cette cérémonie, quatre communes ont reçu des financements de 20 millions F Cfa chacune. Il s’agit des communes de Fandem, Ndiaganiao, Yeumbel Nord, Sam notaire et Grand Dakar.

NGOYA NDIAYE