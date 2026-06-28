Révision constitutionnelle : la CAPE2D appelle à préserver l’esprit de la démocratie sénégalaise

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Face aux débats suscités par une éventuelle révision de la Constitution, Amadou Sidibé, président de la Convergence Africaine Patriotique pour l’Éthique, la Démocratie et le Développement (CAPE2D – Les Missionnaires), lance un appel à la responsabilité, au dialogue et au respect des principes républicains.

Dans un communiqué rendu public, le responsable politique rappelle que le Sénégal a bâti sa réputation démocratique sur la solidité de ses institutions, le respect de l’État de droit et la capacité de ses dirigeants à placer l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus des considérations partisanes.

Selon Amadou Sidibé, la Constitution demeure le socle fondamental de la République. Elle organise les pouvoirs publics, garantit les droits et libertés des citoyens et assure la stabilité institutionnelle du pays. À ce titre, toute réforme constitutionnelle doit, selon lui, répondre exclusivement à l’intérêt général et non à des objectifs politiques conjoncturels.

Le président de la CAPE2D estime qu’une révision de la Loi fondamentale ne peut être envisagée sans une large concertation nationale. Il plaide pour un dialogue inclusif associant les institutions de la République, les partis politiques, la société civile, les autorités religieuses et coutumières, les universitaires ainsi que l’ensemble des citoyens.

« Dans une démocratie mature, le dialogue demeure le meilleur instrument de prévention des tensions et de consolidation de la paix sociale », souligne-t-il, estimant que l’écoute des différentes sensibilités politiques et sociales renforce la légitimité des réformes et facilite leur appropriation par le peuple.

S’adressant aux députés de PASTEF – Les Patriotes, majoritaires à l’Assemblée nationale, Amadou Sidibé les invite à mesurer « la portée historique » de leurs décisions. Selon lui, leur responsabilité dépasse les intérêts de leur formation politique et engage directement l’avenir institutionnel du Sénégal.

La CAPE2D réaffirme ainsi son attachement au respect scrupuleux de la Constitution, à l’indépendance des institutions, à la consolidation de l’État de droit, à la défense des libertés publiques, à la promotion d’un dialogue politique inclusif ainsi qu’à la préservation de la paix, de la stabilité et de l’unité nationale.

Le communiqué appelle également les citoyens à demeurer vigilants dans la défense des acquis démocratiques tout en privilégiant le calme, le respect des lois de la République et le rejet de toute forme de violence.

En conclusion, Amadou Sidibé exprime le souhait de voir le Sénégal poursuivre son chemin en tant que référence africaine en matière de démocratie, de paix et de stabilité. Il plaide pour une gouvernance fondée sur l’éthique, la transparence, la justice, la démocratie participative et la recherche permanente de l’intérêt général.