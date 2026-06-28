Révison constitutionnelle : Aminata Touré brandit l’arme du référendum face aux députés

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La coordinatrice de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré, menace de faire trancher le conflit institutionnel par le peuple si les députés persistent à modifier la Constitution. S’exprimant ce dimanche 28 juin 2026 lors d’une conférence des leaders de la mouvance présidentielle, l’ancienne Première ministre a affirmé que le président Bassirou Diomaye Faye utiliserait sa prérogative exclusive de convoquer un référendum. « Le peuple sénégalais n’acceptera pas qu’on lui impose un régime parlementaire déguisé. Si nécessaire, nous irons au référendum », a-t-elle averti. Cette déclaration fait suite aux amendements parlementaires visant à limiter le pouvoir présidentiel de dissolution de l’Assemblée nationale.

Selon la responsable politique, une partie des députés mène une « opération de représailles politiques » pour installer un régime parlementaire déguisé. Aminata Touré accuse le Parlement d’avoir totalement dénaturé le projet de révision constitutionnelle initial, pourtant issu des conclusions consensuelles des dialogues national et politique. « Le projet présenté par le président a été tout simplement détourné. À travers ces amendements, le texte est devenu méconnaissable », a-t-elle déploré. Elle affirme que les textes actuels cherchent à dépouiller le chef de l’État de son statut de garant des institutions pour transférer ses pouvoirs au président de l’Assemblée nationale, risquant ainsi de bloquer durablement le fonctionnement de l’État.