Le football français a perdu l’une de ses figures marquantes. Comme l’a annoncé RMC ce lundi matin, Rolland Courbis est décédé à l’âge de 72 ans.

« Rolland Courbis s’est éteint cette nuit à cinq heures du matin », a annoncé sur l’antenne de RMC Karim Nedjari, le directeur général de la station de radio. Cette nouvelle intervient trois semaines après le décès de Jean-Louis Gasset, qui a lui aussi été un coach emblématique dans le paysage footballistique français.

Après avoir été joueur de Marseille, Ajaccio, Sochaux, Monaco et Toulon entre 1971 et 1985, l’ancien défenseur a ensuite mené une longue carrière d’entraîneur. Après des débuts à Toulon et Endoume, Rolland Courbis a pris en main les Girondins de Bordeaux entre 1992 et 1994 puis sur la période 1996-97 après une parenthèse à Toulouse (1994-1995). Durant son premier passage à Bordeaux, il a eu Zinédine Zidane, transfuge de Cannes, sous ses ordres.

Courbis a guidé l’OM en finale de C3

Entraîneur iconique par sa gouaille et son style sanguin, le natif de Marseille a ensuite coaché l’OM à partir de 1997. Alors que le club phocéen jouait encore en D2 un an auparavant, il l’a mené jusqu’en finale de la Coupe de l’UEFA (ancêtre de la Ligue Europa) après avoir notamment battu Monaco (8es), le Celta Vigo (quarts) et Bologne (demi-finales). En finale, Marseille (privé de William Gallas, Peter Luccin, Fabrizio Ravanelli et Christophe Dugarry) n’a rien pu faire face à Parme (0-3).

En cette année 1999, Rolland Courbis est tout proche d’offrir le titre de champion de France à l’OM mais Bordeaux l’emporte finalement après un magnifique mano à mano. Passé ensuite sur les bancs de Lens (2000-2001) et Ajaccio (2001-2003 puis 2004-2006), le coach, devenu consultant pour RMC, prend en main Montpellier en 2007. Alors proche du National, le MHSC est sauvé puis remonte en L1 en 2009 sous la houlette de Rolland Courbis. Durant les années 2010, le coach a notamment entraîné Rennes (2015) ou Caen (2019) après avoir été sollicité en cours de saison.

À 72 ans, Rolland Courbis est parti rejoindre son pote Jean-Louis Gasset. Lui aussi laissera un grand vide au sein du football français.