Rosso: Le présumé djihadiste Syrien arrêté pour terrorisme placé sous mandat de dépôt

L’étau se resserre autour du présumé djihadiste Syrien arrêté par la police de Rosso en possession d’une nationalité sénégalaise. Il a été placé sous mandat de dépôt hier, par le juge d’instruction du Tribunal de Grande instance de Saint-Louis, informe le quotidien Bès Bi dans sa parution de ce vendredi. Et il a emporté avec lui l’Asp, Alex Fall, qui a participé à la confection du certificat de nationalité en bonne et due forme, « sans savoir la finalité », selon sa déposition.

Les chefs d’inculpation de « falsification de signatures et de faux et usage de faux » sont retenus contre lui. Le jeune, originaire de Kébémer avait été sollicité par un Chérif du nom de Cheikh Sadibou Aïdara, domicilié à Ndande. Et dans ce dossier très sensible, selon les sources contactées par Bès bi, l’on s’interroge sur la responsabilité de ce Chérif, libéré dès l’enquête préliminaire, « alors qu’il est au début et à la fin de l’établissement du certificat de nationalité ». Mais aussi, les services du maire de Kébémer, Mamadou Lamine Thiam sont dans l’embarras, indique le journal, pour avoir vu leurs signatures utilisées.

Dans tous les cas, ajoutent nos confrères, c’est une affaire qui est prise très au sérieux puisque le présumé terroriste, qui aurait été condamné en Mauritanie, a soutenu lors de son audition, avoir payé 2 millions de FCFA pour avoir sa nationalité sénégalaise.