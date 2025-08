Rufisque : 643 kg de cocaïne saisies

Une importante opération conjointe des Douanes sénégalaises et de la Gendarmerie nationale a permis la saisie de 643 kilogrammes de cocaïne le lundi 5 juillet 2025 à la cité Noflaye, dans la commune de Rufisque. L’intervention, menée dès les premières heures de la matinée, découle de renseignements précis signalant un trafic de stupéfiants sophistiqué dans la zone.

Alertées, les unités de la Brigade territoriale de Gendarmerie de Sangalkam et les agents de la Subdivision des Douanes de Dakar-Extérieur ont mis en place un dispositif de surveillance. C’est un véhicule TOYOTA PRADO suspect, stationné à la périphérie de Noflaye, qui a éveillé les soupçons.

Poursuivant leurs investigations, les forces de l’ordre ont surpris trois individus en train de transférer une cargaison suspecte dans deux autres véhicules de type « van ». Deux d’entre eux ont réussi à prendre la fuite, tandis que le troisième a été rapidement maîtrisé.

La fouille des véhicules a permis la découverte de 643 paquets de cocaïne, soigneusement dissimulés dans des sacs en jute, chacun contenant un kilogramme de drogue. Les tests réalisés par le Groupe de Lutte anti-drogue (GLAD) de la Gendarmerie ont confirmé la présence de cocaïne.

Cette opération s’inscrit dans la dynamique de coopération renforcée entre les Forces de Défense et de Sécurité, décidée par les autorités compétentes. Douanes et Gendarmerie réaffirment leur engagement à lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée, et appellent les populations à plus de vigilance et de collaboration.