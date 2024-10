Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Vous vous sentez fatigué, voire épuisé. Vous vous demandez pourquoi. Est-ce une fatigue « normale » ? Est-ce une asthénie ? Un état « d’épuisement » peut s’avérer anormal s’il persiste malgré le sommeil et le repos. Une maladie chronique ou une souffrance psychique peuvent alors être en cause. Comment différencier l’asthénie de la fatigue ?

Pourquoi est-on fatigué ? La fatigue peut avoir pour cause un problème de santé psychique, de santé du corps, ou être réactionnelle à l’environnement. Elle résulte bien souvent d’une intrication de ces différents facteurs. Surmenage, stress, infection, problème de santé, maladies, trouble du sommeil, difficulté familiale, anémie, malnutrition ou encore Covid-19 peuvent être à l’origine d’une asthénie, communément appelée fatigue.

La fatigue réactionnelle a pour origine des perturbations du mode de vie ou des maladies de courte durée. Elle est temporaire. Les sources de fatigue les plus courantes sont : une insuffisance de repos : sommeil insuffisant (couchers tardifs…) ou irrégulier (décalages horaires répétés…) ; un ennui et une démotivation au travail ou au contraire un surmenage ; une situation de stress professionnel ou familial ; des exercices physiques intenses ou au contraire de la sédentarité ; une maladie infectieuse virale, bactérienne, ou plus rarement parasitaire ; un acte opératoire, un accouchement ; une prise de substances toxiques ou de médicaments : psychotropes, sédatifs, antidépresseurs, diurétiques, antalgiques, antihistaminiques, stupéfiants, alcool…

L’asthénie, c’est quoi ?

L’asthénie est une fatigue anormale lorsqu’elle subsiste même après le repos (ou lorsqu’elle ne disparaît que partiellement). La personne a la sensation désagréable et pénible de ne pas être capable de réaliser les actes de la vie quotidienne. Souvent, on parle de : lassitude ; épuisement ; manque d’énergie ; faiblesse ; inefficacité intellectuelle ; impression d’être abattu, exténué, « à plat », « crevé »... On parle d’asthénie chronique si ces symptômes durent plus de six mois.

L’impact socio-professionnel de cette maladie est fort. Les causes en seraient multiples : une infection, des problèmes immunologiques et des troubles psychologiques. Et l’asthénie psychique ? L’asthénie psychique (psychasthénie) est la fatigue la plus fréquente. Elle se caractérise par une lassitude matinale, voire par d’autres symptômes associés : troubles du sommeil ; manque d’entrain, perte de motivation ; diminution de l’appétit, douleurs multiples. La fatigue mentale ou asthénie psychique, en terme médical, se manifeste par un sentiment d’épuisement intellectuel, émotionnel, de l’irritabilité, des changements d’humeur.