Saraya : deux jeunes meurent dans un éboulement

9 mars 2026 Société

Selon des sources sécuritaires de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), les corps sans vie de deux jeunes orpailleurs ayant perdu la vie dans des circonstances différentes ont été retrouvés ce week-end dans la zone aurifère de Kédougou (sud-est), à Saiensoutou et Bondala, deux villages du département de Saraya.

Le premier drame a été signalé, samedi 07 mars, en fin d’après-midi, près du village de Saiensoutou. Le corps sans vie du porté disparu a été découvert “flottant dans un fossé aux abords du village », a assuré la source sécuritaire, ajoutant que « la découverte a été faite par un passant qui a aussitôt donné l’alerte ». La victime, âgée de 33 ans et exerçant comme orpailleur dans la zone, « était déjà dans un état avancé de décomposition. Le corps a été inhumé sur place », a-t-elle ajouté.

Le lendemain, dimanche 8 mars, un autre drame s’est produit sur un site d’orpaillage situé à proximité du village de Bondala. « Un jeune homme a perdu la vie à la suite d’un éboulement alors qu’il s’abritait sous une formation rocheuse pour échapper à la chaleur. La structure a soudainement cédé, l’ensevelissant sous les débris », a précisé la source sécuritaire.


Les informations renseignent que malgré les efforts de ses camarades pour le dégager, il n’a pu être sauvé. Le corps de la victime, un Sénégalais de 25 ans résidant à Saiensoutou, « a été évacuée vers la morgue de l’hôpital régional de Kédougou ».

