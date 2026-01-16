Scandale foncier à Dakar : plusieurs personnalités convoquéés à la Police

Partager Facebook

Dans son édition de ce vendredi 16 janvier, L’Observateur révèle que le parquet de Dakar a lancé une vaste offensive judiciaire, en ouvrant une enquête pour occupation illégale de terrains et faux en écriture publique. Cette procédure fait suite à une plainte des héritiers de feu Mamadou Diagne, qui dénoncent la spoliation de plusieurs hectares de terres familiales, situées sur la route de Rufisque et dans la zone de Grand-Dakar. Selon les plaignants, ces parcelles auraient été accaparées grâce à l’établissement frauduleux de titres fonciers, détaille la même source.

Le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm) précise que l’enquête, confiée à la Sûreté urbaine (SU), vise un nombre important de personnalités du gotha économique et politique sénégalais. Parmi les personnes convoquées figurent l’ancien ministre et ex-directeur général du Port autonome de Dakar, Cheikh Kanté, le PDG du groupe Senico, Abdoulaye Dia, l’homme d’affaires et maire de Kaolack, Serigne Mboup, ainsi que l’entrepreneur Masse Sall et le maire de Grand-Dakar, Jean-Baptiste Diouf, liste le journal.