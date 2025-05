Secteur minier : 236 milliards FCFA injectés dans l’économie

Le rapport ITIE du premier semestre 2024 à été publié. Ce rapport a été élaboré suivant un processus structuré qui inclut la compilation des données contextuelles et financières, le rapprochement des paiements et des recettes et l’investigation des écarts. Le total des revenus générés par le secteur extractif pour le 1er semestre 2024 s’élève à 236,59 milliards FCFA (391,49 millions USD) y compris les paiements sociaux et environnementaux, dont 225,49 milliards FCFA affectés au budget de l’État. Le secteur minier représente 187,35 milliards FCFA soit 19%, le secteur des hydrocarbures 45,79 milliards soit 19,36%. Le total des paiements du secteur extractif (hors paiements sociaux, environnementaux et garanties de la réhabilitation est de 233,1598 milliards FCFA soit 55%, les paiements sociaux sont de 2,47 1 milliards FCFA soit 0,4%. Les paiements sociaux du secteur minier sont de 1,82 milliards FCFA soit 0,77%. Le secteur des hydrocarbures représente 65 milliards FCFA soit 0,27%.

Pour les paiements environnementaux, ils sont estimés à 0,97 milliards FCFA soit 0,41%. Le total paiements sociaux et environnementaux s’élève 44 milliards soit 1,45%. Le total des revenus générés par le secteur extractif au Sénégal au 1er semestre 2024 représente 64% du total des revenus générés sur l’exercice 2023.

Pour le secteur minier, le total des revenus générés au 1er semestre 2024 représente

56,36% du total des revenus du secteur générés sur l’exercice 2023, soit 187,35

milliards FCFA. Les revenus du secteur des hydrocarbures ont connu une augmentation de 15,14 milliards FCFA, passant de 30,65 milliards FCFA en 2023 à 45,79 milliards FCFA au premier semestre 2024. Cette augmentation est principalement due aux paiements effectués par la société Woodside Energy Senegal, relatifs aux droits de douane exceptionnellement réglés en 2024 pour les opérations « Customs audit 2016-202.