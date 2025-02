SECTEUR PÉTROLIER: EN VISITE DE TRAVAIL AU SÉNÉGAL, BRUNO JEAN RICHARD ITOUA ( MINISTRE CONGOLAIS DES HYDROCARBURES)  RENFORCE LA COOPÉRATION AVEC LES ACTEURS

Partager Facebook

Le Ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, poursuit une visite de travail au Sénégal dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures. Selon des informations, cette mission s’inscrit dans une dynamique de coopération énergétique, visant à favoriser le partage d’expériences et à explorer des opportunités de collaboration.

Accompagné du Secrétaire général du Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Cheikh Niane, le Ministre congolais Monsieur Bruno Jean Richard ITOUA, a multiplié les rencontres avec les acteurs clés du secteur pétrolier sénégalais.

Durant sa visite, le ministre a ainsi eu des séances de travail avec les directeurs généraux de PETROSEN Holding, M. Alioune Guèye, de PETROSEN E.P, M. Thierno Seydou Ly, ainsi que de PETROSEN Trading & Services, M. Mouhamadou Diop. A cet effet, ces échanges ont permis d’aborder les enjeux liés au développement et à l’exploitation des ressources pétrolières et gazières des deux pays.

Profitant de l’occasion, l’autorité s’est également rendu à l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG), où il a été accueilli par le Directeur général, Dr. Fall Mbaye qui lui a présenté ses programmes de formation et ses infrastructures au ministre congolais et à sa délégation.

Dans le cadre de son séjour, le Ministre des Hydrocarbures du Congo a prévu de visiter plusieurs structures rattachées au Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines du Sénégal. Sur ce, il entend renforcer les synergies entre les deux pays et approfondir les discussions sur les perspectives d’un partenariat durable dans le domaine des hydrocarbures.

Toutefois, le Sénégal et la République du Congo comptent renforcer leurs collaborations pour optimiser l’exploitation de leurs ressources énergétiques et favoriser le transfert de compétences, dans un contexte marqué par une transformation stratégique du secteur pétrolier et gazier en Afrique.