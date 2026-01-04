Sécurité dans la banlieue : La police et la gendarmerie mènent une opération conjointe

Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026, une vaste opération combinée Police-Gendarmerie a été menée dans les points névralgiques de la banlieue dakaroise, notamment à Pikine et Guédiawaye, sous la supervision du Ministre de l’Intérieur.

L’objectif de cette opération est de renforcer la sécurité routière, en systématisant les amendes forfaitaires pour sanctionner l’indiscipline sur les routes. Les forces de l’ordre ont également mis en place des mesures strictes pour stopper les agressions commises lors de mouvements de foule durant certains événements.

Le Ministre de l’Intérieur a félicité les forces de défense pour leur engagement et leur professionnalisme exemplaires lors de cette opération. Il a également annoncé le maintien de ces opérations combinées sur toute l’étendue du territoire national pour assurer la sécurité des citoyens.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com