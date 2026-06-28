Sédhiou : La coalition « Diomaye Président » conteste l’influence du ministre Mamadou Lamine Dianté

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La coordination départementale de la Coalition Diomaye Président (CDP) de Sédhiou exprime publiquement son mécontentement. Dans un communiqué publié ce samedi 27 juillet, elle dénonce les « agissements politiques » de Mamadou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, qu’elle accuse de vouloir s’imposer illégitimement dans la région

Selon les responsables locaux de la coalition, le ministre Mamadou Lamine Dianté, historiquement ancré à Kolda, n’a jamais mené d’activités politiques à Sédhiou par le passé. Ils estiment que, depuis son entrée au gouvernement, ce dernier tente de se positionner comme le leader des deux régions (Kolda et Sédhiou) dans le but d’« instrumentaliser l’opinion nationale sur sa prétendue envergure politique ».

Le signataire du texte, le coordinateur départemental Mamady Kouyaté, invite fermement le ministre à « balayer d’abord devant sa porte » et à consolider ses bases à Kolda, précisant qu’aucune structure officielle de la coalition n’y a encore été installée

Au-delà de cette mise au point, la CDP de Sédhiou met en avant le potentiel de ses propres cadres et technocrates. Elle réitère son appel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre, afin que les compétences de la région soient mieux représentées lors des prochaines nominations aux hautes fonctions de l’État. Selon l’organisation, une présence accrue des natifs de Sédhiou dans les instances de décision est indispensable pour qu’ils participent pleinement à l’effort de construction nationale.

En conclusion, la coalition locale réaffirme sa fidélité à la superviseure générale Aminata Touré, engagée dans la massification du mouvement à l’échelle régionale, tout en confirmant son soutien total aux projets de développement du chef de l’État.