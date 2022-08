Sen’eau : L’Intersyndicale décrète encore 48 heures de grève

L’intersyndicale des travailleurs de la Sen’eau vont encore reprendre leur mouvement d’humeur de grève cette semaine. Celui-ci va coïncider avec la deuxième phase de leur plan d’actions pour la satisfaction de leur plateforme revendicative.

Après l’échec des négociations entre la direction générale et l’intersyndicale des travailleurs, ces derniers comptent entamer, cette semaine, la deuxième phase de son plan d’actions de lutte avec comme objectif ultime la satisfaction totale des revendications légitimes des travailleurs ».

Pour plus d’impact dans sa dynamique d’actions, l’intersyndicale des travailleurs de la Sen’eau décrète 48 heures de grève, le mardi 30 et mercredi 31 août dans tout le périmètre affermé », rapporte un communiqué. En plus ces derniers organisent une marche nationale ce vendredi 2 septembre.

Cette affaire qui a fini par prendre une autre tournure et l’intersyndicale des travailleurs de la Sen’eau tient aussi ce mardi une assemblée générale à la direction générale.