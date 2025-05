Sénégal-Cuba : Une 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐜𝐚𝐝𝐞́𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 renforcée

Partager Facebook

Dans le cadre de sa mission à Cuba, Babacar Sané Bâ a eu l’honneur de rencontrer la direction de l’Institut Supérieur de Relations Internationales (ISRI) de La Havane, en ma qualité de Professeur associé à l’Institut des Politiques Publiques de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD).

Cette visite a été l’occasion d’échanger autour des perspectives de collaboration entre nos deux institutions, notamment pour le 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐨𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬, avec un accent particulier sur le 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐞 𝐞́𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞.

« Nous partageons la conviction que le rapprochement entre nos centres de formation contribuera à former une nouvelle génération de diplomates et de décideurs engagés dans une coopération Sud-Sud stratégique, inclusive et durable », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Une belle opportunité de faire converger nos expertises, nos expériences, et nos ambitions communes au service d’un monde multipolaire plus équilibré. »

« Un grand merci au 𝐕𝐢𝐜𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥’𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭, 𝐚̀ 𝐥’𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐞𝐮𝐫 𝐄𝐮𝐦𝐞𝐥𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐛𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐨, 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭 𝐞𝐭 𝐚̀ 𝐃𝐫. 𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐎𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐎𝐥𝐢𝐯𝐚, 𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐚𝐝𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐞𝐮𝐫 𝐞́𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐞 à l’Institut Supérieur des Relations Internationales de Cuba pour leur chaleureux accueil et les fructueux échanges », a-t-il conclut.